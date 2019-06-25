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Вторник, 25.06.2019
Педикюр 2019: стильные тренды французского дизайна (Фото)
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Педикюр 2019: стильные тренды французского дизайна (Фото)

Модные тенденции 2019 года повышают спрос на французский дизайн ногтей даже на пальцах ножек. Ведь данный дизайн педикюра олицетворяет неизменную классику и ничто так свежо не смотрится, как французское ногтевое декорирование.
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