Педикюр 2019: стильные тренды французского дизайна (Фото)

Модные тенденции 2019 года повышают спрос на французский дизайн ногтей даже на пальцах ножек. Ведь данный дизайн педикюра олицетворяет неизменную классику и ничто так свежо не смотрится, как французское ногтевое декорирование.