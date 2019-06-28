Маникюр 2019: стильный дизайн с серебряным акцентом (Фото) Серебряные оттенки идеально подходят к нейтральным цветам наряда. Цвет с такими серебряными оттенками уже давно оценили мастера нейл-арта. Маникюр гель-лаком или шеллаком серебряного цвета присутствует в модных коллекциях самых известных дизайнером. Главное правильно сочетать колористику и возможности колеров.