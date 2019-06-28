Скачать
Пятница, 28.06.2019
Маникюр 2019: стильный дизайн с серебряным акцентом (Фото)
1 / 88

Маникюр 2019: стильный дизайн с серебряным акцентом (Фото)

Серебряные оттенки идеально подходят к нейтральным цветам наряда. Цвет с такими серебряными оттенками уже давно оценили мастера нейл-арта. Маникюр гель-лаком или шеллаком серебряного цвета присутствует в модных коллекциях самых известных дизайнером. Главное правильно сочетать колористику и возможности колеров.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Серебро, Дизайн, Декор, Стильный маникюр, Летний маникюр, серебряный маникюр, маникюр 2019, мода 2019, Маникюр на лето.
11:18 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь