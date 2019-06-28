Прически 2019: модные тенденции мужских стрижек (Фото)

Стильные стрижки - неотъемлемое дополнения к ежедневному образу мужчин. В 2019 году актуальными есть ряд тенденций и трендов, которые подойдут любому образу. Тенденцией мужских стрижек есть спортивный стиль. Такая форма смотрится креативно и подойдет даже под классические костюмы.