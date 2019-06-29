Маникюр 2019: классические идеи черного матового дизайна (Фото)

Вариации черного матового маникюра прочно обосновались среди топовых идей нейл-арта. Сочетания матовости и черного оттенка идеально подходят к любому образу, особенно деловому стилю. В подборке собраны модные новинки примеров фото черного матового маникюра, в основе которых монохромные идеи, а также примеры сочетания с другими цветами.