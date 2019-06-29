Прически 2019: женская стрижка пикси на коротки и средние волосы (Фото) Стрижка пикси впервые появилась еще в 50-х годах. Она сразу же стала невероятно популярной. Это короткая женская стрижка, которая отражает чувственность, сексуальность и яркий темперамент ее обладательницы.