Маникюр 2019: морской дизайн ноготков на это лето (Фото) Вариантов выполнение маникюра с морской тематикой много, начиная от просто накрашенных ноготков с морскими атрибутами до украшений якорьками, звездочками и маникюра с полосками. Он подойдет как к легкому белоснежному платью, так и к джинсам или джинсовым шортам и футболке.