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Педикюр 2019: различные идеи френча для ваших ноготков (Фото)
К любому образу и совершенно к любой ситуации подойдет французский педикюр на ногах. Он давно считается классикой. Необыкновенно изящно, красиво, по-нежному мило и очень стильно смотрится маникюр на ногах с белыми кончиками и бежевой или розовой основой. Для смелых и ярких девушек подойдёт сочный цветной педикюр 2019. Этим летом он особенно в моде. Включайте свою фантазию и творите!
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