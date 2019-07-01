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Понедельник, 01.07.2019
Педикюр 2019: различные идеи френча для ваших ноготков (Фото)
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Педикюр 2019: различные идеи френча для ваших ноготков (Фото)

К любому образу и совершенно к любой ситуации подойдет французский педикюр на ногах. Он давно считается классикой. Необыкновенно изящно, красиво, по-нежному мило и очень стильно смотрится маникюр на ногах с белыми кончиками и бежевой или розовой основой. Для смелых и ярких девушек подойдёт сочный цветной педикюр 2019. Этим летом он особенно в моде. Включайте свою фантазию и творите!
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Мода, Педикюр, Френч, Дизайн ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Французский педикюр.
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