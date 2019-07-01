Педикюр 2019: различные идеи френча для ваших ноготков (Фото) К любому образу и совершенно к любой ситуации подойдет французский педикюр на ногах. Он давно считается классикой. Необыкновенно изящно, красиво, по-нежному мило и очень стильно смотрится маникюр на ногах с белыми кончиками и бежевой или розовой основой. Для смелых и ярких девушек подойдёт сочный цветной педикюр 2019. Этим летом он особенно в моде. Включайте свою фантазию и творите!