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Среда, 03.07.2019
Маникюр 2019: крутые идеи минималистического нейл-арта (Фото)
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Маникюр 2019: крутые идеи минималистического нейл-арта (Фото)

Девиз минимализма – это естественность и скромность и не навязчивость. Если хотите создать нежный и натуральный маникюр. Тогда этот дизайн то что вам нужно.Скромность и элегантность на пике моды. Выбрав, такой дизайн маникюра вы всегда будите выглядеть стильно.
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11:29 Сегодня Телеграф
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