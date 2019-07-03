Маникюр 2019: крутые идеи минималистического нейл-арта (Фото)

Девиз минимализма – это естественность и скромность и не навязчивость. Если хотите создать нежный и натуральный маникюр. Тогда этот дизайн то что вам нужно.Скромность и элегантность на пике моды. Выбрав, такой дизайн маникюра вы всегда будите выглядеть стильно.