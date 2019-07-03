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Педикюр 2019: идеи нейл-арта со стильным горошком (Фото)
Веселые горошки освежат однотонный педикюр. Этот простой рисунок можно сделать и дома при помощи обычной тонкой кисточки для рисования. Горошки-точки можно разместить в хаотичном порядке или же сделать правильный рисунок.
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