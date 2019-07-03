Прически 2019: модный тренд - стрижка "Шегги" (Фото)

В новом сезоне набирает бешеную популярность взбирается небрежно-взбалмошная стрижка "Шегги". Шегги переводится как "лохматая", лохматой может быть вся голова, или какая-то часть: виски, затылок, челка, или просто отдельные пряди. Взъерошенный, контролируемый беспорядок создает большой объем.