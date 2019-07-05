Маникюр 2019: красивый дизайн с каплями (Фото)

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Нежные и романтичные капли стали стильной фишкой современного нейл-арта Оригинальный прием декорирования ноготков явно пришелся по вкусу модницам и нейл-мастерам. Идеи имитации брызг на маникюре стремительно развивается и дала начало своеобразному течению в модном нейл-дизайне.
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