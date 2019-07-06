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Суббота, 06.07.2019
Педикюр 2019: стильные идеи нейл-арта "кошачий глаз" (Фото)
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Педикюр 2019: стильные идеи нейл-арта "кошачий глаз" (Фото)

Педикюр в стиле кошачий глаз уже не первый сезон держится на пике популярности. Такой педикюр универсален, он подойдет для любого времени года. Педикюр кошачий глаз очень прост в выполнении и не требует особых навыков, достаточно просто провести магнитом и загадочный педикюр кошачий глаз готов.
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14:07 Сегодня Телеграф
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