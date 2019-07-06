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Суббота, 06.07.2019
Прически 2019: эффектное каре на одну сторону (Фото)
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Прически 2019: эффектное каре на одну сторону (Фото)

Подобная модификация классической стрижки заслужила пристальное внимание в мире моды: на многочисленных показах известных кутюрье по подиуму вышагивают девушки, чьи укладки отличаются изящным силуэтом, сочетающим короткие задние и длинные передние пряди.
Фото: pixabay
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