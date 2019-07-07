Прически 2019: модные укладки на короткие волосы (Фото) Все больше девушек выбирают короткие стрижки. Они всегда выглядят стильно, соответствуют духу времени, быстрому ритму жизни городов. Но это вовсе не значит, что это только повседневные простые прически. На короткие волосы можно сделать не менее красивые и женственные укладки, чем на длинные.