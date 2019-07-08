Педикюр 2019: цветочные принты на ноготках (Фото) Цветочный педикюр как нельзя лучше подходит для летнего периода. Когда природа начинает распускать свои цветы, так и хочется помочь ей и украсить цветами все и ножки не исключение. Для лета лучше всего подойдут летние цветы: хризантемы, маки, ромашки и многие другие. Цветочные узоры могут выполнятся от руки или при помощи стемпинга, это не имеет значения, главное, чтоб ваше настроение соответствовало педикюру.