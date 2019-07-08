Скачать
Понедельник, 08.07.2019
Педикюр 2019: цветочные принты на ноготках (Фото)
1 / 27

Педикюр 2019: цветочные принты на ноготках (Фото)

Цветочный педикюр как нельзя лучше подходит для летнего периода. Когда природа начинает распускать свои цветы, так и хочется помочь ей и украсить цветами все и ножки не исключение. Для лета лучше всего подойдут летние цветы: хризантемы, маки, ромашки и многие другие. Цветочные узоры могут выполнятся от руки или при помощи стемпинга, это не имеет значения, главное, чтоб ваше настроение соответствовало педикюру.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Цветочный педикюр.
13:34 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь