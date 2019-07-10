Маникюр 2019: фантастический нейл-арт со стразами (Фото) Маникюр с камнями, как элегантное платье в пол, всегда выигрышно подчеркивает женственность. Не существует девушки, которой оно не идет, как и не существует случая, когда оно не уместно. Так и шикарный маникюр со стразами роскошен в своей многогранности и презентабельности.