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Среда, 10.07.2019
Маникюр 2019: фантастический нейл-арт со стразами (Фото)
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Маникюр 2019: фантастический нейл-арт со стразами (Фото)

Маникюр с камнями, как элегантное платье в пол, всегда выигрышно подчеркивает женственность. Не существует девушки, которой оно не идет, как и не существует случая, когда оно не уместно. Так и шикарный маникюр со стразами роскошен в своей многогранности и презентабельности.
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