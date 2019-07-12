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Пятница, 12.07.2019
Маникюр 2019: эффектные идеи втирки для ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: эффектные идеи втирки для ногтей (Фото)

Несколько лет назад появилась новинка в нейл-арте — маникюр с глиттером, который получил большую популярность. Именно поэтому все больше красавиц отдают предпочтение этому виду маникюра.
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