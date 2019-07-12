Маникюр 2019: эффектные идеи втирки для ногтей (Фото) Несколько лет назад появилась новинка в нейл-арте — маникюр с глиттером, который получил большую популярность. Именно поэтому все больше красавиц отдают предпочтение этому виду маникюра.