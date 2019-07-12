Прически 2019: косички на короткие волосы (Фото) У вас короткая стрижка, но вы мечтаете о косичках? Плетение кос на короткие волосы может быть таким же красивым, как и на длинные пряди. Косы на короткие волосы делать легко и просто, а смотрятся они очень стильно, модно и ярко. Показываем только лучшие варианты косичек на короткие волосы.