Скачать
Пятница, 12.07.2019
Прически 2019: косички на короткие волосы (Фото)
1 / 14

Прически 2019: косички на короткие волосы (Фото)

У вас короткая стрижка, но вы мечтаете о косичках? Плетение кос на короткие волосы может быть таким же красивым, как и на длинные пряди. Косы на короткие волосы делать легко и просто, а смотрятся они очень стильно, модно и ярко. Показываем только лучшие варианты косичек на короткие волосы.
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Прически, Короткие волосы, Косички, Косы, Идеи причесок, прически 2019, Косички на короткие волосы, Идеи косичек.
15:27 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь