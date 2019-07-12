Стильная одежда своими руками: как спасти старые вещи (Фото) Что вы делаете со старой бесформенной одеждой? Выбрасываете? А Сара Тэй перешивает эти вещи, превращая их в стильные и интересные. Мода быстро меняется, не успеешь глазом моргнуть, а вещь уже морально устарела, хоть и совсем не износилась. Но порой достаточно немного фантазии и мастерства, чтобы "доработать" ее. Так и деньги можно сэкономить, и экологи помочь. Вдохновляйтесь очередной подборкой работ Сары!