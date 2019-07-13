Педикюр 2019: летние тенденции дизайна для ваших ноготков (Фото) Почему-то многие женщины очень мало времени уделяют педикюру, а ведь ноги, особенно летом, должны бить идеальными. Практически вся летняя сегодня обувь открытая, поэтому женщинам приходится ломать голову на счет педикюра. Предлагаем просмотреть подборку интересных и модных идей педикюра на лето.