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Суббота, 13.07.2019
Педикюр 2019: летние тенденции дизайна для ваших ноготков (Фото)
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Педикюр 2019: летние тенденции дизайна для ваших ноготков (Фото)

Почему-то многие женщины очень мало времени уделяют педикюру, а ведь ноги, особенно летом, должны бить идеальными. Практически вся летняя сегодня обувь открытая, поэтому женщинам приходится ломать голову на счет педикюра. Предлагаем просмотреть подборку интересных и модных идей педикюра на лето.
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Дизайн, Декор, Модные тренды, Летний педикюр, мода 2019, Педикюр 2019, Педикюр на лето, Стильные тенденции.
14:28 Сегодня Телеграф
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