Маникюр 2019: идеи в стиле кошачий глаз (Фото) Маникюр кошачий глаз – стильный вариант дизайна. Металлическая пыль отражает свет, за счет чего узор получается объемным. Это придает ногтям сходство с одноименным камнем, кошачьим глазом. Благодаря этому сходству магнитный маникюр и получил свое название. Так вот, стильные и модные дизайн для маникюра кошачий глаз.