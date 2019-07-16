Маникюр 2019: яркие идеи фруктового нейл-арта (Фото)

Окружите себя позитивом и отличным настроением в это жаркое лето. Фруктовый дизайн ногтей - один из способов создать необычное, игривое настроение, наполненное яркими красками прекрасных и запоминающих рисунков.