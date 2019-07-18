Маникюр 2019: свежие идеи мятного нейл-арта (Фото)

Сложно придумать более свежий и вдохновляющий маникюр, чем очаровательный мятный нейл-арт. Все оттенки мятного – от нежного, сочного и насыщенного оттенка лазурного и бирюзы в этом сезоне могут украшать ваши ноготки.