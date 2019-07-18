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Четверг, 18.07.2019
Педикюр 2019: изящный лавандовый нейл-арт (Фото)
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Педикюр 2019: изящный лавандовый нейл-арт (Фото)

Педикюр в лавандовом цвете прекрасно сочетается со многими расцветками, поэтому лавандовый педикюр может быть многоликим, дополнять любой образ. Но и без дополнительных покрытий, лавандовые ногти будут смотреться оригинально и привлекающе.
Фото: Instagram
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