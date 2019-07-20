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Педикюр 2019: главные тренды летнего сезона (Фото)
Красивый летний педикюр уже давно не считается какой то роскошью. Он также обязателен, как и ухоженные волосы с укладкой и любая другая деталь женского облика. Открытость обуви предполагает аккуратный и стильный летний дизайн современного маникюра.
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