Педикюр 2019: главные тренды летнего сезона (Фото)

Красивый летний педикюр уже давно не считается какой то роскошью. Он также обязателен, как и ухоженные волосы с укладкой и любая другая деталь женского облика. Открытость обуви предполагает аккуратный и стильный летний дизайн современного маникюра.