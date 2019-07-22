Педикюр 2019: летний дизайн, который подойдет для пляжного похода (Фото) Открытая обувь требует ухоженных ногтей, а соответственно и педикюра. Чтобы не отставать от моды и быть в тренде этим летом, предлагаем вам подборку оригинальных идей для летнего педикюра.