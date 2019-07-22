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Понедельник, 22.07.2019
Педикюр 2019: летний дизайн, который подойдет для пляжного похода (Фото)
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Педикюр 2019: летний дизайн, который подойдет для пляжного похода (Фото)

Открытая обувь требует ухоженных ногтей, а соответственно и педикюра. Чтобы не отставать от моды и быть в тренде этим летом, предлагаем вам подборку оригинальных идей для летнего педикюра.
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16:08 Сегодня Телеграф
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