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Вторник, 23.07.2019
Прически 2019: стильные идеи с гофре (Фото)
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Прически 2019: стильные идеи с гофре (Фото)

Гофрированные волосы смотрятся на многих женщинах идеально и романтично, добавляя новые штрихи индивидуальности. Возможны разнообразные варианты укладки: пышная прическа в стиле романтик, сплошное гофре по всей длине или выделение отдельных прядей волос.
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13:19 Сегодня Телеграф
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