Педикюр 2019: горячие сочетания маникюра и педикюра в одном стиле (Фото) Невозможно отрицать мнение, что ноготки на ножках и ручках выглядят привлекательнее, когда выполнены в одном стиле. Это придает девушке обаяния, женственность, а также выделяет чувство вкуса и стиля.