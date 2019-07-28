Прически 2019: стильные женские стрижки с челкой (Фото) Подбирая свежий вид прически и стрижки, обратите внимание на челку. Стильные стрижки с челкой различной формы могут выполняться на волосах любой длины, скорректировав при этом облик и скрыв недостатки. Челка способна даже сделать женщину моложе.