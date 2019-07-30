Маникюр 2019: элегантный матовый дизайн (Фото)

Если надоел глянец, то велюровое покрытие приходит на помощь. Аккуратный матовый маникюр и его лаконичный дизайн подойдут абсолютно к любому женскому образу и подчеркнет статусность любой леди. Матовым можно сделать абсолютно все: будь то стильная геометрия, изящные вензеля или самое простое однотонное покрытие. Для вас на фото мы собрали самые оригинальные идеи маникюра.