Педикюр 2019: идеи цветочных узоров на ноготках (Фото) Не обязательно покрывать ногти на ногах в тон маникюру. Можно сделать баланс – однотонный цвет на руках и цветочный дизайн в педикюре. Смотрится отлично на загорелой коже и может стать украшением простого летнего образа.