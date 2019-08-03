Невероятно смелые люди, которые не побоялись трансформировать свою внешность (Фото)

Подборка фотографий, на которых запечатлены люди, решившиеся на модификацию своего тела. Вы знаете, это довольно смелый и безрассудный шаг, и далеко не каждый согласился бы на такое. Лично мне сложно представить, как можно пойти и сделать татуировку, которая закрасит половину лица...