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Суббота, 03.08.2019
Маникюр 2019: стильный деловой дизайн ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: стильный деловой дизайн ногтей (Фото)

Скромный и стильный дизайн ногтей – неотъемлемая часть любой леди. Даже самую строгую классику можно разбавить уникальными элементами, которые сделают офисный маникюр довольно элегантным. И тогда умеренно-деловой стиль станет настоящим эстетическим произведением искусства. Если не знаете, какой деловой маникюр сделать на работу, то у нас есть много вариантов для вас.
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