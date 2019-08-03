Маникюр 2019: стильный деловой дизайн ногтей (Фото)

Скромный и стильный дизайн ногтей – неотъемлемая часть любой леди. Даже самую строгую классику можно разбавить уникальными элементами, которые сделают офисный маникюр довольно элегантным. И тогда умеренно-деловой стиль станет настоящим эстетическим произведением искусства. Если не знаете, какой деловой маникюр сделать на работу, то у нас есть много вариантов для вас.