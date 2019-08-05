Педикюр 2019: интересные идеи матового дизайна (Фото)

Такой стиль оформления ногтей будет смотреться наиболее эффектно и заметно. Сначала ногти аккуратно покрывают данным лаком матового оттенка, затем на них можно нанести дополнительные украшения. Для этого отлично подойдут декоративные стразы. Их можно выложить тонкой линией в основании ногтевых пластин или расположить их в хаотичном порядке на ногте большого пальца.