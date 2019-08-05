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Понедельник, 05.08.2019
Педикюр 2019: интересные идеи матового дизайна (Фото)
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Педикюр 2019: интересные идеи матового дизайна (Фото)

Такой стиль оформления ногтей будет смотреться наиболее эффектно и заметно. Сначала ногти аккуратно покрывают данным лаком матового оттенка, затем на них можно нанести дополнительные украшения. Для этого отлично подойдут декоративные стразы. Их можно выложить тонкой линией в основании ногтевых пластин или расположить их в хаотичном порядке на ногте большого пальца.
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Дизайн, Декор, Летний педикюр, мода 2019, Педикюр 2019, Педикюр на лето.
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