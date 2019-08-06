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Вторник, 06.08.2019
Педикюр 2019: летние варианты ноготков (Фото)
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Педикюр 2019: летние варианты ноготков (Фото)

Каждая модница знает, что маникюр – это обязательная составляющая стильного образа. Ему уделяется особое внимание, ведь необходимо не только следить за состоянием ногтей и кутикулы, но и подбирать интересный рисунок. Что касается педикюра, то к сожалению не многие девушки могут им похвастаться. В преддверии летнего сезона самое время это исправлять.
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