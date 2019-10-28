Отдельный вид искусства: стильные тату, похожие на старые гравюры (Фото)

Примеры красивых татуировок в работах талантливой художницы Анниты Маслов. Сосредоточив своё внимание на мотивах, вдохновлённых историей, готикой и природой, она, точка за точкой, отображает каждый монохромный рисунок с помощью черных чернил, в результате чего получаются невероятные работы, которые похожи на старые литографские оттиски, "выгравированные" на коже.