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Отдельный вид искусства: стильные тату, похожие на старые гравюры (Фото)
Примеры красивых татуировок в работах талантливой художницы Анниты Маслов. Сосредоточив своё внимание на мотивах, вдохновлённых историей, готикой и природой, она, точка за точкой, отображает каждый монохромный рисунок с помощью черных чернил, в результате чего получаются невероятные работы, которые похожи на старые литографские оттиски, "выгравированные" на коже.
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