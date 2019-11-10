Лучшие идеи люминесцентных татуировок, видимых под УФ-светом (Фото)

Если очень хочется нанести на свое тело татуировку, но одолевают сомнения ("а не испортит ли это мой внешний вид" или "а что люди скажут", а то и "как же я потом на новую работу устроюсь"), то лучше отложить это дело до того момента, пока не будешь уверен на сто процентов. Но, как вариант, можно сделать "секретную татуировку", которая будет видна только под УФ-светом.