Новый тренд на седину: выглядит очень привлекательно (Фото) Обращали ли вы внимание на то, как много среди молодых людей тех, у кого пробивается седина. Потеря пигмента меланина - это причина седины - может быть вызвана разными причинами: генетика, стресс и неправильное питание.