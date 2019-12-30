Мода 2020: стильные детские куртки для мальчиков и девочек (Фото)

Зимняя детская мода 2020 уверенно продолжает тенденцию, которая наблюдается уже несколько сезонов: детская одежда напоминает взрослую. В солидных пуховичках и элегантных меховых курточках самые маленькие выглядят деловитыми и забавными, а тем, кто постарше, дизайнеры помогают воплотить мечту скорее повзрослеть.