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Понедельник, 30.12.2019
Мода 2020: стильные детские куртки для мальчиков и девочек (Фото)
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Мода 2020: стильные детские куртки для мальчиков и девочек (Фото)

Зимняя детская мода 2020 уверенно продолжает тенденцию, которая наблюдается уже несколько сезонов: детская одежда напоминает взрослую. В солидных пуховичках и элегантных меховых курточках самые маленькие выглядят деловитыми и забавными, а тем, кто постарше, дизайнеры помогают воплотить мечту скорее повзрослеть.
Фото: pixabay.com
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