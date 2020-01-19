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Прикольные тату с героями любимых мультфильмов Disney (Фото)
Если уж любишь мультфильмы, то любишь их всей душой и телом. Так, наверное, рассуждают люди, которые сделали себе татуировки любимых персонажей из мультфильмов. Было проведено шуточное исследование, которое выявило наиболее популярные тату из анимационных фильмов Диснея.
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