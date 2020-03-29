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Подборка модных ляпов покупок с Алиэкспресс (Фото)

Смотрите фото (16)
Подборка модных ляпов покупок с Алиэкспресс (Фото)
09:39 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Покупки в интернете vs ожидание и реальность.

  • 1

    Алиэкспресс - прекрасное место для онлайн-покупок, особенно сейчас, когда многие магазины не работают. Также, покупая товары на китайских интернет-площадках, можно прилично сэкономить. Но важно внимательно читать отзывы и смотреть реальные фотографии лотов. Иначе может произойти то, что случилось с ребятами из этого материала.

    Девушка заказала в интернете сексуальное платье из легкой ткани, а получила вот это. Интересно, какой была ее первая реакция, когда она открыла свою посылку.

  • 2

    А в этом случае кто-то заказал красивое длинное платье с открытой спиной. Вот только оно оказалось не просто другого кроя, фасона и неправильного размера. Но и другого цвета.

  • 3

  • 4

    Правда, есть случаи и похуже. Вот это платье, например. На модели показан красивый наряд, идеально подчеркивающий фигуру и эффектно украшеный бусами. Но в реальности это изделие больше похоже на мешок в крапинку.

  • 5

    Похожий случай произошел у дамы, которая заказала в интернете комбинезон. Она ожидала получить стильный классический наряд. Но вместо него на почту пришло бесформенное нечто.

  • 6

    А как вам качество вот этого экземпляра? На примере, который опубликовал продавец, платье выглядит прекрасно. Оно выполнено из хорошего материала, отлично сидит на фигуре и имеет приятный пудровый оттенок. В реальности же оказалось, что это какая-то ночнушка, сшитая из самой дешевой подкладочной ткани.

  • 7

    А эта девушка решила рискнуть и купить в онлайн-магазине не просто наряд, а платье на свадьбу. Результат ее удивил. Правда, не совсем приятно. Нужно признать, что сам крой изделия и материалы оказались весьма неплохими. Но внутренний лиф, который должен быть еле заметным, производитель почему-то сделал похожим на две странных тарелки.

  • 8

    А вот с этим платьем все вышло гораздо хуже. Странного лифа тут нет, но все остальное однозначно оставляет желать лучшего.

  • 9

    А этому покупателю явно не осталось ничего, кроме как посмеяться над собственным заказом. Он хотел купить стильные серые кроссовки, но даже предположить не мог, что вместо них получит комнатные тапочки.

  • 10

    Вместо сексуального футуристичного комбинезона в интернете можно случайно купить костюм робота Вертера.

  • 11

    Или, рассчитывая получить симпатичный летний комплект с топом и шортиками, оказаться обладательницей странно сидящей пижамы.

  • 12

    Ну а это платье достойно какого-то специального Оскара для провальных интернет-товаров. Тут даже как-то проблематично что-либо комментировать. Стоит просто взглянуть на эту картину и молча сделать свои выводы.

  • 13

    Иногда провалы бывают не такими глобальными, но все равно обидными. Например, вот эта накидка очень похожа на ту, которая изображена на рекламном фото - тот же цвет, похожий крой, неплохой материал. Но вот размер продавец точно указал неверный.

  • 14

    То же самое произошло и в случае с вот этим летним сарафаном. Принт оказался неплохим, само изделие пришлось покупательнице по размеру. Но вот область бюста точно была рассчитана на совсем другие параметры.

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Китай, Мода, Ляпы, Проколы, Неудачи, Алиэкспресс.
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