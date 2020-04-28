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Вторник, 28.04.2020
Прически 2020: 25 актуальных коротких стрижек на примере знаменитостей (Фото)
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Прически 2020: 25 актуальных коротких стрижек на примере знаменитостей (Фото)

Если вы сейчас застряли дома, так почему бы не использовать время, чтобы спланировать следующую стрижку? Присоединяйтесь к нам и помечтайте о том дне, когда вы снова сможете сидеть в кресле своего парикмахера в ожидании того момента, когда вы увидите свою обновлённую причёску. Почему бы не сбросить с себя весь негатив, скопившейся за это время и не обрезать свои волосы до короткой длины? Звёзды уже это сделали и им очень идёт!
formulakrasoty.com
Фото: Телеграф EPA
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