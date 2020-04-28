Прически 2020: 25 актуальных коротких стрижек на примере знаменитостей (Фото) Если вы сейчас застряли дома, так почему бы не использовать время, чтобы спланировать следующую стрижку? Присоединяйтесь к нам и помечтайте о том дне, когда вы снова сможете сидеть в кресле своего парикмахера в ожидании того момента, когда вы увидите свою обновлённую причёску. Почему бы не сбросить с себя весь негатив, скопившейся за это время и не обрезать свои волосы до короткой длины? Звёзды уже это сделали и им очень идёт!