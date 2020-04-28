|
|
Прически 2020: 25 актуальных коротких стрижек на примере знаменитостей (Фото)
Если вы сейчас застряли дома, так почему бы не использовать время, чтобы спланировать следующую стрижку? Присоединяйтесь к нам и помечтайте о том дне, когда вы снова сможете сидеть в кресле своего парикмахера в ожидании того момента, когда вы увидите свою обновлённую причёску. Почему бы не сбросить с себя весь негатив, скопившейся за это время и не обрезать свои волосы до короткой длины? Звёзды уже это сделали и им очень идёт!
Ирония и сарказм пришли к вам в гости: демотиваторы
Старый добрый "Фотошоп" в умелых руках исполняет все желания
Людям со смекалкой жить проще: доказательства на лицо
Присмотритесь дважды: забавные совпадения в картинках
Жизненный юмор: нарушители порядка и личности, которым на все наплевать
Милейшие животные, которых кто-то очень огорчил
Что-то взгрустнулось, пойду посижу: приколы с коровами
Грустно, но очень забавно: неудачный день бывает у каждого
Тихий ужас: животные, которые просто поедают клубнику
А хотелось как лучше: смешные фото на тему "Почти получилось"
Юморные кошки, заснувшие в самых неожиданных местах и позах
Как кардинально меняется музыкант после общения с многотысячной публикой (Фото)
Обо всем на свете: забавная подборка позитивных и интересных фотографий
"Тяжелая судьба" мужчин: подборка забавных снимков парней
Слабонервным не смотреть: пушистые исчадия ада
"Хорошие мальчики и девочки" тоже устают быть хорошими
Ирония и сарказм в демотивирующих картинках
Бешеный фотошоп, или Люди, незнающие чувство меры
Смешные фотографии из серии "За мгновение до..."
От-кутюр по-китайски: как отличаются товар на картинке и в реальности
Чудики вокруг нас: курьезные фотографии
Два в одном: забавные примеры замены лиц знаменитостей
Строительные и дизайнерский фейлы в картинках
Демотиваторы: веселый пост юмора и приколов
Житейские курьезы, которые случаются с нами не так уж и редко