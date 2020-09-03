В Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек

За минувшие сутки заболевания коронавирус обнаружили у 280 киевлян, 26 из них - дети.

Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За сутки вирус обнаружили у 280 человек. 26 из них - дети.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Телеграмм-канале .

"4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян", - сообщил он.

По его данным, на сегодня в столице уже 14158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет

112 человека в возрасте от 18 до 81 лет

17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Заболели в том числе и 14 медиков.

"В больницы столицы попали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4553 жителя Киева", - написал мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 73. В Соломенском - 35. В Деснянском районе - 34 случая.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!", - призвал городской председатель.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели.