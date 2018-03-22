Мужчины сбривают бороду: до и после.
Кто-то считает, что борода добавляет мужества, а кто-то хочет выглядеть более брутально. Но суть в том, что наличие бороды действительно кардинально меняет внешний вид мужчины.
Кто-то считает, что борода добавляет мужества, а кто-то хочет выглядеть более брутально. Но суть в том, что наличие бороды действительно кардинально меняет внешний вид мужчины.
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