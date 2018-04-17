После дня ожесточенных соревнований судьи объявили чемпионом Мэдисона Роули.
Памятные моменты мероприятия запечатлел фотограф Грег Андерсон. Ниже коллекция портретов некоторых участников, остальные кадры на странице Грега Facebook.
Памятные моменты мероприятия запечатлел фотограф Грег Андерсон. Ниже коллекция портретов некоторых участников, остальные кадры на странице Грега Facebook.
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