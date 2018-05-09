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Евровидение 2018: букмекеры назвали новых фаворитов
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Евровидение 2018: букмекеры назвали новых фаворитов

Евровидение 2018
21:25 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: После первого полуфинала фаворитом стали участницы из Кипра Элени Форейре.

Букмекеры прогнозируют победу участницы из Кипра Элени Форейре, также в тройку фаворитов вошли Александр Рыбак из Норвегии и Нетта из Израиля, об этом свидетельствует сводка данных главных букмекерских контор.

Португалия в этом году впервые принимает "Евровидение". Первый полуфинал международного конкурса состоялся во вторник на лиссабонской арене Altice. На сцену вышли представители 19 стран, но лишь десять из них продолжат борьбу в финале, который состоится уже в эту субботу. Наибольшую поддержку зрителей и жюри получили представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы.

После первого полуфинала фаворитом букмекеров стала Форейре, которая выступает с песней Fuego. Вторую строчку рейтинга по сводным данным десяти букмекерских контор занимает Рыбак, который в 2009 году стал победителем конкурса. На "Евровидение"-2018 артист привез композицию How to write a song, с ней он выступит во втором полуфинале в четверг. На третьем месте оказалась Нетта с песней Toy.

Также в первую десятку вошли представители Франции, Швеции, Литвы, Эстонии, Чехии, Болгарии и Молдавы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Букмекеры, Евровидение 2018, Кипр, Новые фавориты Евровидения 2018, Элени Форейре.
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