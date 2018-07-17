Мужская красота сегодня считается очень спорным вопросом.

Мужская красота сегодня считается очень спорным вопросом. Каким является красивый мужчина? Большинство женщин с уверенностью могут сказать, что красивым может быть только любимый мужчина. Не стоит думать, что завоевать сердце красивого мужчины может только девушка с внешними данными Анджелины Джоли и очарованием Пенелопы Круз. Ничего подобного. Красивые мужчины также доступны, как и любые другие. Ведь по большему счету - красота в глазах смотрящего.