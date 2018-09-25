Как меняется мужчина, отказавшийся от бороды.

Мужчины, которые не побоялись избавиться от своей пышной бороды. Кто-то считает, что борода добавляет мужества, а кто-то хочет выглядеть более брутально. Но суть в том, что наличие бороды действительно кардинально меняет внешний вид мужчины. В этой подборке мы предлагаем вам посмотреть на фотографии с бородой и без, и оценить различия. Предлагаем взглянуть на фотографии мужчин с бородой и без, и убедиться в том, что этот атрибут брутальности подходит не всем.