Брутальные знаменитости в милых коротких шортах (Фото) Возможно сейчас эти короткие, обтягивающие гениталии и зад штаны могут вызывать недоумение, а раньше их носили все кому не лень. Ультракороткие, пляжные, джинсовые, спортивные, сценические — самые разнообразные шорты весьма полюбились рок-звездам.