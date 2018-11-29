Подходящая стрижка удивительно меняет мужчину (Фото)

Чтобы хорошо выглядеть, много чего надо мужчине: тренировки в спорт-зале, соблюдение режима, строгая диета. Однако, как показывает японский парикмахер Шоу Оцуки, хорошая стрижка тоже имеет большое значение. Подстриг и перед нами совершенно новый человек! Смотрите сами!